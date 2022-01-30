 

Мнение: Бросай курить – живи вечно!

30.01.2022, 3:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не могу понять: то ли это весь мир уже начал сходить с ума, причем целыми странами – то ли это наши СМИ такие?! Включил сейчас радио «КовидФМ» – буквально первая же новость: «Власти Малайзии вводят запрет на продажу сигарет всем жителям, родившимся после 2005 года. Власти объясняют свое решение тем, что курение является главной причиной смертности в их стране; по данным правительства, в прошлом году 90% всех смертей имели своей причиной курение».

Я чуть со стула не упал. Вот это да! И никакой пометки «юмор». 90% несчастных малайзийцев умерли, стало быть, от курения, а оставшиеся 10% – ну, надо полагать, от ковида. Стало быть, сейчас они бустернутся не по разу супервакцинами от Пфайзера или Модерны, сигареты запретят вообще – и станут жить вечно! Ура, товарищи!

Полез проверять; все точно: «Власти Малайзии запретят продажу табака и других сигаретных изделий всем гражданам, которые родились после 2005 года, сообщает CNN Indonesia».

А вот и прямая цитата из КовидФМ: «По словам главы Минздрава страны, болезни, вызванные курением, являются одной из основных причин смертей в Малайзии. В прошлом году на них пришлось почти 90% всех летальных исходов». Я все правильно услышал! Мама дорогая…

А вы спрашиваете, как ковид становится “причиной смертности”. Вот так. “Покойный имел положительный ПЦР-тест – и умер”. Подставьте вместо теста “курение” – будет как в Малайзии.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.05 / Геннадий Хазанов: «Я не испытываю удовольствия от употребления алкоголя»

22.03 / “И пообещал Бог мужчине”: Анфиса Чехова повеселила подписчиков оригинальной шуткой

30.11 / Депутат Рашкин подал иск к Госдуме…

13.10 / Диетолог Бойерс назвала белый картофель полезным для здоровья кишечника

04.01 / Samsung решила выпустить прозрачный смартфон

20.02 / Настя Ивлеева честно ответила на вопрос о возможной беременности

22.10 / Никакой пощады: обжаловавшему приговор Ефремову врезали

20.01 / Алеся Кафельникова поздравила мужа Георгия Петришина с днем рождения: “Без тебя не могу представить свою жизнь”

04.05 / Гранёный стакан Ельцина исполнил роль Святого Грааля на фестивале реконструкторов в Рязанской области

19.09 / «На СИЗО-6, в разработку, петушка из тебя сделаем»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика