 

В 2021 году повреждения получил 561 служебный автомобиль патрульной полиции Украины

30.01.2022, 2:50, Новости дня
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“По состоянию на конец 2021 года восстановлены 393 транспортных средства, относительно 168 транспортных средств ведутся претензионно-исковые работы, после проведения которых будет принято решение о дальнейшем восстановлении или их списании, если таковые не будут подлежать восстановлению”, – сказано в документе.

Агентство подчеркивает, что “далеко не во всех случаях полицейские автомобили повреждаются по вине копов, а потому и восстанавливают их за счет виновников аварий”. Делается это по решению суда.

Контекст:

В июле 2015 года Верховная Рада Украины приняла законопроект №2822 “О Национальной полиции”, после чего начала работу новая патрульная служба.

Среди автомобилей, которые получала патрульная полиция, были Mitsubishi Outlander PHEV, Toyota Prius, Skoda Rapid, Renault Duster.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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