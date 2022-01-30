“Чем меньше экономическая мощь, тем громче лягушка”. Профессор Соловей объяснил смысл российской агрессии

“Эти ультиматумы были выдвинуты, я бы сказал, во многом от балды. В Кремле не рассчитывали, что НАТО под тяжестью ошибок и преступлений возьмет и самораспустится. Но, правда, и такого отказа – а получили принципиальный отказ, – тоже не ожидали”, – сказал он.

По словам аналитика, теперь российская власть пытается “как-то сохранить лицо”.

“А как сохранить лицо? Надо чего-то добиться. А чего добиться? Вот взять сейчас, отвернуться, сказать: “Ну да, мы будем продолжать переговоры с Украиной”, – слушайте, это же самоубийство имиджевое и плюс это самоубийство в глазах ближайшего окружения самого президента [РФ Владимира Путина]”, – считает Соловей.

Он объяснил, что Москва пытается с помощью Запада добиться, чтобы Киев выполнил Минские соглашения, которые для украинской власти “катастрофические”.

“Соглашения подписывались в одной ситуации, а сейчас она другая. И политический контекст в Украине таков, что она не может, ее руководство не может выполнять Минские соглашения в “формуле Штайнмайера”. В противном случае это закончится для действующего руководства катастрофой. Они это понимают, поэтому будут оттягивать изо всех сил. Американцы давят: “Нет, выполняйте! Вы же подписали – выполняйте. Или вы хотите войны?”. [Президент Украины Владимир] Зеленский говорит: “Да нет, войны не будет. Не надо нас пугать”. Но война очень даже может быть, к великому сожалению для всех”, – сказал Соловей.

По его мнению, у Вашингтона есть компромат на украинских политиков, в том числе на Зеленского, и США “давят” на Киев.

“Но этот компромат уравновешивается, я бы сказал, пониманием со стороны украинских политиков ситуации, что они тогда исчезнут как политики. Поэтому, возможно, для них даже было выгодней, если бы наступила первая фаза война, которая не предполагает наземной операции: ракетный массированный обстрел украинской военной инфраструктуры. И после этого, что делать? Сила солому ломит – “давайте выполнять соглашения, иначе будет хуже”, – считает политолог.

Отвечая на реплику о российской пропаганде на фоне происходящего, Соловей заявил: “Чем меньше экономическая мощь, тем громче квакает лягушка, она надувается и квакает”.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором рассматривали, в частности, вопросы безопасности, Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания численности российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил проект договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России относительно “гарантий безопасности”. Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

—