Мнение: О глубоко личном между Путиным и Байденом… Секрет «ультиматума»

Почему нынешний российский президент Владимир #Путин вдруг решился на «шантаж» Запада, выдвижение всяческих условий и прочерчивание «красных линий» именно сейчас? Ведь выбрать наименее подходящее для этого время было трудно — российская экономика с трудом восстанавливается после ковидного спада, а судьба «Северного потока — 2» повисла на волоске после смены власти в Германии. Разве «нельзя» было подождать полгода-год и тогда уже предъявлять?

Ответ может показаться неожиданным «приветом из прошлого»…

Все знают, но тем не менее регулярно забывают, что 46-й президент США Джо #Байден варился в котле «большой политики» уже тогда, когда его российский визави заведовал клубом в ГДР, и даже в самых смелых мечтах не мог увидеть себя в Кремле. Он участвовал в исторических переговорах по ядерному разоружению, а ещё…

В начале 1990-х сенатор от штата Делавэр в числе других единомышленников настойчиво уговаривал тогдашнего президента #США Билла Клинтона «не упустить исторический шанс», забыв про все данные Москве обещания. Тем более, что звучали они в беседах с руководством страны, которой уже не было на карте. Итогом стало решение, обнародованное в 1994 году на конференции по безопасности в Будапеште, запустить процедуру принятия в НАТО нескольких стран-членов распавшегося «Варшавского блока» Венгрии, Польши и Чехии. А в дальнейшем процесс расширения Североатлантического Альянса на Восток пошёл волнообразно.

Звали этого сенатора Джозеф Робинетт Байден-младший. Можно сказать, что расширение НАТО — его «фишка», его кредо.

И разве в Кремле, в АП РФ, в МИДе этого не знали или не помнили?

Более чем сомнительно.

А если знали, то с какой целью выдвинули заведомо неприемлемое лично для Джо Байдена условие «вернуть НАТО к границам 1997 года»? Уж не затем ли, чтобы получить демонстративный и жёсткий отказ?

И если России нужен был именно такой отказ на её «справедливые» требования, то…

Может быть правы те, кто считают, что в нынешнем демарше Москвы есть второе дно, и речь на деле вовсе не про «ракеты НАТО»?

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