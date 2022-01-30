Мнение: Военный конфликт с США «вероятен», если Тайвань продолжит движение по пути к независимости

«Проблема Тайваня — это самая большая пороховая бочка между Китаем и Соединенными Штатами.

Если, вы знаете, тайваньские власти, ободренные Соединенными Штатами, продолжат идти по пути независимости, то, скорее всего, в этом будут участвовать Китай и Соединенные Штаты. две большие страны в военном конфликте».

«Люди по обе стороны Тайваньского пролива — китайцы, поэтому мы — соотечественники. Поэтому последнее, что нам следует делать, — это воевать с соотечественниками. И мы со всей искренностью сделаем все возможное, чтобы добиться мирного воссоединения… Но… … что тайваньские власти продвигаются по пути к независимости, поощряемые Соединенными Штатами. Поэтому Китай не откажется от немирных средств воссоединения, потому что это сдерживание».

«Фактическое состояние таково, что уйгуры, как и другие этнические группы людей, наслаждаются счастливой жизнью. Они пользуются правами и свободами, гарантированными конституцией Китая. Они являются членами большой семьи китайской нации. геноцид или принудительный труд — это самая большая ложь века. Геноцида нет вообще».

(с) посол КНР в США Цинь Ган

Ранее НОАК заявила, что Китай готов противостоять любым провокациям США во время Олимпиады.

Плюс еще.

Аналитики говорят, что Соединенные Штаты могут выиграть войну против Китая из- за Тайваня , но они должны предпринять шаги для расширения своих усилий в различных областях экономики, ведения войны и дипломатии против китайского режима.

Описывая военные учения, проведенные в октябре 2020 года, в том числе смоделированный конфликт с китайским режимом из-за Тайваня, тогдашний заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов генерал Джон Хайтен сказал в июле: «Не преувеличивая значение вопроса, оно с треском провалилось». В результате Хайтен призвал Пентагон пересмотреть свою стратегию ведения боевых действий, чтобы к 2030 году получить преимущество в бою.

Грант Ньюшам, полковник морской пехоты США в отставке, который был первым офицером связи морской пехоты в Сухопутных силах самообороны Японии, сказал "Великой Эпохе", что «чем больше людей слышат о поражении Китая в битве за Тайвань, тем больше у них появляется чувство пораженчества. ощущение, что мы ничего не можем сделать». Он сказал, что «Америка должна расширить поле боя», чтобы добиться успеха против китайского режима.

Джеймс Фанелл, бывший директор по разведке и информационным операциям Тихоокеанского флота США, согласился с этим. Он сказал, что «у США возникнут трудности с операцией внутри первой цепи островов, поэтому пространство боевых действий необходимо расширить не только на военной, но и на экономической и дипломатической арене».

https://www.theepochtimes.com/us-must-expand-the-battlefield-to-win-a-war-against-china-over-taiwan-experts_4238751.html – цинк

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