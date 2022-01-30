 

Вирусолог назвал сроки завершения пятой волны коронавируса

30.01.2022, 2:36, Новости дня
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Сроки выхода РФ из пятой волны коронавируса точно назвать сложно, можно лишь предположить, что это произойдет весной 2022 года, сообщил вирусолог, специалист по генной инженерии, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн.

«Наблюдение за странами, в которых происходит эта эпидемия, говорит том, что пик должен быть достигнут достаточно быстро. Мы предполагаем, что он где-то в феврале этот пик будет достигнут, возможно даже, в его первой половине», – приводит слова эксперта «Пятый канал».

После этого начнется спад. Процесс небыстрый, но уже в марте можно будет говорить о завершении волны, сообщил Альтштейн.

«Тут очень важно поведение населения. Если население соблюдает эпидемиологические меры – особенно важно, чтобы люди вакцинировались», – сказал эксперт.

Ранее вирусолог объяснил слишком быстрое распространение штамма «омикрон» среди населения. 



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