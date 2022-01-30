Вирусолог назвал сроки завершения пятой волны коронавируса
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Сроки выхода РФ из пятой волны коронавируса точно назвать сложно, можно лишь предположить, что это произойдет весной 2022 года, сообщил вирусолог, специалист по генной инженерии, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн.
«Наблюдение за странами, в которых происходит эта эпидемия, говорит том, что пик должен быть достигнут достаточно быстро. Мы предполагаем, что он где-то в феврале этот пик будет достигнут, возможно даже, в его первой половине», – приводит слова эксперта «Пятый канал».
После этого начнется спад. Процесс небыстрый, но уже в марте можно будет говорить о завершении волны, сообщил Альтштейн.
«Тут очень важно поведение населения. Если население соблюдает эпидемиологические меры – особенно важно, чтобы люди вакцинировались», – сказал эксперт.
Ранее вирусолог объяснил слишком быстрое распространение штамма «омикрон» среди населения.
Смотреть комментарии → Комментариев нет