Вирусолог назвал сроки завершения пятой волны коронавируса

Сроки выхода РФ из пятой волны коронавируса точно назвать сложно, можно лишь предположить, что это произойдет весной 2022 года, сообщил вирусолог, специалист по генной инженерии, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн.

«Наблюдение за странами, в которых происходит эта эпидемия, говорит том, что пик должен быть достигнут достаточно быстро. Мы предполагаем, что он где-то в феврале этот пик будет достигнут, возможно даже, в его первой половине», – приводит слова эксперта «Пятый канал».

После этого начнется спад. Процесс небыстрый, но уже в марте можно будет говорить о завершении волны, сообщил Альтштейн.

«Тут очень важно поведение населения. Если население соблюдает эпидемиологические меры – особенно важно, чтобы люди вакцинировались», – сказал эксперт.

Ранее вирусолог объяснил слишком быстрое распространение штамма «омикрон» среди населения.