Британия запланировала перебросить войска в страны НАТО

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность переброски войск и техники в страны Европы, сообщила его пресс-служба.

Джонсон «рассматривает максимально возможную помощь НАТО». Глава британского кабмина намерен «поднять вооруженные силы Великобритании для защиты своих союзников». В частности, речь идет о «варианте удвоения численности войск и отправки оборонительного вооружения в Эстонию». «Реактивные самолеты, военные корабли и военные специалисты могут быть направлены, чтобы защитить союзников по НАТО», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Лондон заявил, что «этот пакет будет четким посланием Кремлю», демонстрацией отказа «терпеть дестабилизирующую активность» и свидетельством готовности Великобритании «стоять вместе с союзниками по НАТО перед лицом враждебной деятельности со стороны России».

Джонсон «дал поручение подготовиться к переброске личного состава и техники в Европу на следующей неделе», чтобы британцы «были способны поддержать союзников по НАТО на земле, на море и в воздухе». Такой шаг должен усилить возможности НАТО и поддержку партнеров в Скандинавии и в Балтии. Кроме того, министр обороны страны Бен Уоллес посетит на следующей неделе Венгрию, Словению и Хорватию.

Напомним, в Эстонии расквартированы 900 британских военных, на Украине – 100, в Польше – около 150. СМИ сообщали, что Великобритания рассматривает возможность создания боевого подразделения в странах – союзниках по НАТО, речь идет о Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии. Ранее стало известно о переброске Британией на Украину бойцов элитного военного подразделения.