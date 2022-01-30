 

Ирландия приветствовала решение РФ перенести район учений ВМФ

30.01.2022, 2:36, Новости дня
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Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени заявил, что приветствует ответ Москвы на просьбу Дублина перенести район учений ВМФ в Атлантике.

Коувени рассказал, что «на этой неделе написал» министру обороны РФ Сергею Шойгу. Ирландский министр попросил «пересмотреть вопрос о проведении военно-морских учений» у берегов Ирландии. «Сегодня вечером я получил письмо, в котором подтверждалось, что российские учения будут перенесены за пределы исключительной экономической зоны Ирландии», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на RTE.

Коувени также заявил, что «есть и значительно более серьезный вопрос, касающийся Украины». По его словам, «как и все европейские страны», Ирландия пытается найти «путь к разрешению противоречий дипломатическими средствами и с помощью политического диалога, а не войны». Он подчеркнул, что конфликт на Украине нанес бы сильный ущерб отношениям ЕС и России, чего Дублин «ни при каких обстоятельствах не хотел бы».

Напомним, российский посол в Ирландии Юрий Филатов сообщил, что принято решение перенести район предстоящих учений ВМФ РФ в Атлантике, чтобы не мешать деятельности ирландских рыбако. Филатов подчеркнул, что учения проводятся в соответствии с международным правом и не угрожают Ирландии.



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