Мнение: Не болеть!



…за негодяя.

В Австралии в финал мужского первенства Австралии по теннису вышли Надаль и «наш» Медведев Даниил. В случае победы Медведев станет первой ракеткой мира, обойдя Джоковича.

Тот случай, когда от всей души желаешь поражения обоим соперникам. Хотя, если выбирать, я бы с большим чувством пожелал проиграть Медведеву – именно потому, что он «наш», на Надаля-то наплевать. А вот Медведев наплевал в душу, когда НЕ отказался от участия в вонючем Australian Open после того, что они проделали с первой ракеткой мира Джоковичем. Теперь, если Медведев выиграет, будет двойная несправедливость: получится, что он воспользовался произволом в отношении сильнейшего теннисиста мира – решил объехать его на кривой козе и обманом отобрать у него титул сильнейшего. Полный позор. Фу.

А вот о том, что Джоковичу очень даже есть чего бояться, говорит последняя публикация на тг-канале «Вирусная нагрузка»:

«За прошедший год по всему миру участились случаи сердечно-сосудистых заболеваний в профессиональном спорте, особенно это касается футбола, который характеризуется экстремальными нагрузками на сердце. Хотя сердечные приступы на футбольном поле были нередки и ранее, среднее число смертей футболистов по этой причине за 12 предшествующих лет составляло 7,8, в то время как в 2021 г. была зафиксирована 31 смерть. Примечательно также то, что число смертей футболистов от заболеваний сердечно-сосудистой системы удваивалось каждый квартал на протяжении 2021 г.: в 1 квартале – 1 смерть, во 2 квартале – 4, в 3 квартале – 7, в 4 квартале – уже 19.

◾️ В июне у датчанина Кристиана Эриксена остановилось сердце прямо на матче сборных, его удалось спасти. Руководство клуба утверждало, что Эриксен не вакцинирован против COVID-19, но мы сомневаемся: уже тогда в Италии получило вакцину больше половины населения, и Inter Milan вряд ли пожалел бы ее для ведущих игроков, вынужденных постоянно путешествовать.

◾️ Хорватский футболист Марин Чачич умер в декабре после сердечного приступа во время тренировки и 3 дней, проведенных в коме.

◾️Смерти продолжились и в новом году: 3 января у гватемальского футболиста Маркоса Менальдо на тренировке остановилось сердце, спасти его не удалось.

Примечательно, что смерти – удел футболистов нестатусных. Из низших лиг и бедных чемпионатов. Звезд большого футбола спасают врачи, однако и в среде суперигроков миокардиты бьют все возможные рекорды:

– объявлено, что аргентинская звезда Серхио Агуеро может прекратить карьеру «из-за проблем с сердцем»;

– защитник «Баварии» Альфонсо Девис заболев миокардитом пару недель назад, и это уже второй футболист «Баварии» с миокардитом за год.

К концу декабря 2021 г. только 16% игроков английской Премьер-лиги не получили ни одной дозы вакцины, в Германии и Испании в тот же период было полностью вакцинировано 92% футболистов, во Франции – 95%, в Италии – 98%. Спортсменов подталкивает к этому сама система: даже в странах, где вакцинация формально не обязательна, без нее они фактически отстраняются от работы и теряют в доходах драматически.

Что говорит наука?

25 января ученые из Гонконгского университета опубликовали исследование, в котором сравнили риск развития кардитов у людей, вакцинированных препаратом Pfizer и невакцинированных. Окзалось, что для Pfizer этот риск был в 3,57 раз выше, чем у невакцинированных. Особенно это проявилось у мужчин, вакцинированных Pfizer – они в 4,68 раза чаще страдают от кардитов, чем невакцинированные (женщины – в 2,22 раза чаще), а также у подростков 12-17 лет – для них риск миокардита и перикардита в 13,79 раз выше по сравнению с невакцинированными. В среднем, риск после 1 дозы Pfizer был в 2,23 раза выше, после 2 доз – в 4,41 раз выше, чем у невакцинированных.

Группа израильских ученых пришла к выводу, что после 1 дозы вакцины Pfizer у мальчиков 12-15 лет риск миокардита составляет 0,56 случаев на 100 тыс. вакцинированных, после 2 дозы – уже 8,09 случаев на 100 тыс. вакцинированных (1 случай на 12 361 человек).

Этот риск дополнительно возрастает при высоких – и самое главное – переменных, как в футболе или в теннисе (там картина с болезнями спортсменов схожая) нагрузках на сердце, когда периоды относительного покоя сменяются сверхнагрузкой. Спортивные чиновники же предпочитают делать вид, что ничего не происходит: FIFA заявила, что “ничего не знает об увеличении числа случаев остановки сердца”, а также о подобных случаях после вакцинации».

Гладиаторы хреновы…