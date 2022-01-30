Перед приездом Путина на кладбище в Санкт-Петербурге проводили санитарную обработку сугробов

По ее словам, камеры заклеили малярным скотчем. Также на крыше музейного павильона были снайперы.

Николаева рассказала об обработке сугробов на кладбище.

“Примерно за полчаса приехала спецмашина, оттуда вышли люди, обработали чем-то сугробы и уехали. Снег раньше никогда не обрабатывали”, – сообщила она.

Кроме этого, по ее словам, людей, которые несли венок, привезли из Москвы, где они, “как говорят, две недели были в карантине”.

“Их на специальной машине привезли на кладбище, высадили, и они в стороне от всех репетировали с венком”, – сообщила сотрудница кладбища.

СМИ ранее сообщали, что во время возложения Путиным цветов на кладбище никого не пускали, люди ждали за забором. Николаева сказала, что такие распоряжения издала Федеральная служба охраны. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что кладбище для посетителей не закрывали и люди “ждали 10 минут”.

Контекст:

Блокада Ленинграда длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За годы блокады, по разным данным, погибло от 600 тыс. до 1,5 млн человек.

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