У США и Британии мощные разведки. РФ вряд ли пойдет в Украине на спецоперации, о которых всем известно – Гармаш

“Для масштабного наступления (сейчас современная война) нужно не количество, а оружие, которое может достигнуть целей на определенном расстоянии. Я думаю, что у России есть такое оружие, которое может поразить (простите, я не хочу паники) Офис президента. И таким образом опять-таки дестабилизировать ситуацию. Поэтому это следует учитывать”, – сказал он.

Журналист считает, что действия Соединенных Штатов и Великобритании относительно российской агрессии “имеют признаки дипломатической игры, все-таки политической”.

“Во-вторых, это очень мощные разведки у этих государств. Возможно, они знают что-нибудь такое, чего не знаем мы. Но я уверен, что это не связано с широкомасштабным, полномасштабным наступлением. А, возможно, это связано как раз с тем, о чем говорил [Борис] Джонсон, премьер Британии, о какой-то молниеносной атаке на Киев”, – объяснил Гармаш.

Он предположил, что “это может быть и ракетный удар, это могут быть и террористические акты, серия террористических актов”.

“Возможно, они об этом знают. Но я думаю, что если они уже об этом знают, то этого уже не будет. Потому что вряд ли Россия пойдет на такие спецоперации, если они уже всем известны”, – отметил Гармаш.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США были обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Министр обороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности, предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.

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