Столтенберг: У союзников по НАТО разные взгляды на поставки вооружения Украине

Среди союзников по альянсу существуют разные точки зрения относительно необходимости поставок вооружения Украине, сообщил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете «Паис».

«Думаю, что союзники по НАТО обязаны предложить поддержку Украине, – утверждал он в опубликованном. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать свои оборонные учреждения, мы помогаем им бороться с коррупцией, мы помогаем им создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды. Некоторые союзники, такие как Великобритания, США или страны Прибалтики, предоставляют [Украине] этот тип вооружения», – передает ТАСС его слова.

При этом Столтенберг отметил, что «никто не заинтересован в вооруженном конфликте». «Мы предлагаем [Москве] сесть и выслушать ее опасения по поводу безопасности. И изучить такие вопросы, как контроль над вооружениями, ядерное оружие, ракеты, транспарентность военной деятельности, наладить более совершенные каналы политической и военной связи», – сказал он.

Также генсек заметил, говоря о возможности нейтрального статуса для Украины, что «этот вопрос выходит за пределы Украины». «Россия хочет подписать юридически обязывающий договор, который блокировал бы любое членство в НАТО в будущем. Мы должны уважать решение Украины, вне зависимости от того, за присоединение она или нет», – добавил он.

Кроме того, отвечая на вопрос о том, было приемлемо, если бы РФ ограничилась требованием остановить вступление в альянс лишь Украины, но не других государств, генсек заметил, что «мы никогда не ведем переговоров публично, поэтому ответ, который мы отправили в Москву, является конфиденциальным». «Конфиденциальность является предварительным условием для дипломатического продвижения вперед. Но свобода выбора каждой страны является основополагающим принципом», – резюмировал Столтенберг.

Напомним, с 2014 года Киев получил военной помощи на 2,7 млрд долларов, и только за 2021 год сумма такой помощи со стороны США составила более 650 млн долларов. В 2022 году западные страны заметно активизировали военную поддержку Украины. В дипмиссии США указали на готовность Вашингтона «предоставить Украине гораздо больше».