Джонсон поручил главам МИД и минобороны Британии собираться в Москву

Визит глав МИД и минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бена Уоллеса в Москву состоится в ближайшие дни, сообщила пресс-служба премьер-министра страны.

Пресс-служба напомнила, что в обращении к Палате общин глава правительства Борис Джонсон «ясно дал понять, что с Россией возможны отношения лучше». Он поручил Трасс и Уоллесу «собираться в Москву для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни».

«Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента Путина и способствовать деэскалации», – приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы премьера.

Джонсон в переговорах с партнерами заявлял, что необходима комбинация политики сдерживания и дипломатии, в противном случае «тысячи жизней будут потеряны, как в России, так и на Украине», сообщила его пресс-служба. Джонсон также хочет провести телефонный разговор с главой российского государства Владимиром Путиным на следующей неделе. Кроме того, Джонсон собирается «лично донести послание», для чего отправится в Восточную Европу. В какую именно страну собирается Джонсон не уточняется.