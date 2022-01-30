Из-за угрозы вторжения РФ Украина переместила на запад страны конфиденциальные документы – The Washington Post

В числе свидетельств подготовки украинских властей к войне автор указал поставки союзниками оружия и другой военной помощи, тренировки к боевым действиям в городских условиях в Киеве, а также перемещение украинской разведкой конфиденциальных документов из столицы страны в ее западную часть.

Журналист утверждает, что информацию о перемещении материалов на условиях анонимности предоставили официальные лица, знакомые с вопросом.

The Washington Post отмечает, что чиновников на Западе встревожил “публичный скептицизм” по поводу возможного вторжения у президента Украины Владимира Зеленского и его команды, и предполагает, что у Зеленского свой “набор приоритетов”, который “необязательно совпадает” с приоритетами военных и разведки.

Один из собеседников издания, высокопоставленный дипломат из Европы выразил мнение, что тон Зеленского и его команды “начинает меняться на более обеспокоенный”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США были обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Министр обороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.

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