 

В Киевской области убили семейную пару – полиция

30.01.2022, 1:20, Новости дня
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“Резонансное двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги”, – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл начальник областной полиции Андрей Небытов.

Все детали в полиции пообещали обнародовать позже.

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Допис, поширений Андрій Нєбитов (@andrii_nebytov)

“РБК-Украина” со ссылкой на источники сообщает, что тела погибших с ножевыми ранениями были найдены в микроавтобусе. Имена жертв не раскрываются. По данным СМИ, это семейная пара из Волынской области.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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