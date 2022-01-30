В Киевской области убили семейную пару – полиция

“Резонансное двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги”, – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл начальник областной полиции Андрей Небытов.

Все детали в полиции пообещали обнародовать позже.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Андрій Нєбитов (@andrii_nebytov)

“РБК-Украина” со ссылкой на источники сообщает, что тела погибших с ножевыми ранениями были найдены в микроавтобусе. Имена жертв не раскрываются. По данным СМИ, это семейная пара из Волынской области.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—