В Киевской области убили семейную пару – полиция
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“Резонансное двойное убийство в Киевской области. Погибли супруги”, – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыл начальник областной полиции Андрей Небытов.
Все детали в полиции пообещали обнародовать позже.
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“РБК-Украина” со ссылкой на источники сообщает, что тела погибших с ножевыми ранениями были найдены в микроавтобусе. Имена жертв не раскрываются. По данным СМИ, это семейная пара из Волынской области.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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