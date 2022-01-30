 

Отменена скандальная реконструкция на месте гибели узников концлагерей под Калининградом

30.01.2022, 1:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Калининградской области отменили скандальную реконструкцию на месте расстрела узников концлагерей в 1945 году «Марш Пальмникен 2022», вызвавшую широкий общественный резонанс.

Отмену мероприятия организаторы объяснили запретом Роспотребнадзора. «В связи с запретом Управления Роспотребнадзора по Калининградской области на проведение массовых мероприятий в условиях эпидемиологической обстановки «Марш Пальмникен 2022», – сообщается на сайте организаторов акции.

Как информирует РИА «Новости», ранее власти Янтарного назвали недопустимым и непозволительным шоу на месте расстрела узников концлагерей и заявили, что не давали разрешения на проведение реконструкции. А в соцсетях, где был размещен анонс акции, возмущенные пользователи оставляли комментарии с требованием отменить реконструкцию трагедии. Организаторов обвинили в глумлении над памятью погибших и пропаганде фашизма.

Отмечается, что организаторы предложили провести историческую реконструкцию «Марша смерти» – трагедии, унесшей жизни 3-6 тыс. человек, когда в конце января 1945 года нацисты конвоировали узников концлагерей бывшей Восточной Пруссии в поселок Пальмникен (ныне Янтарный), а тех, кто остался в живых, загоняли в ледяную воду Балтийского моря и расстреливали. Участникам предложили не только «пережить» и «прочувствовать» трагедию 1945 года, пройдя часть «дороги смерти», но и пообещали всем желающим помочь загримироваться и выдать желтую звезду. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Der Spiegel – немцы не поддерживают сомнения Трампа в результате выборов

28.04 / Фурса: Увольнение Коболева празднуют “Газпром” и Фирташ. А вы спрашиваете, почему мы не в НАТО и у нас нет программы МВФ. Вот почему

20.03 / Запрет иностранцам владеть землей в Крыму вступил в силу

06.04 / Глава МВФ предупредила о критическом росте общего госдолга всех стран

13.12 / Названа причина смерти Хорошевцева

17.08 / Стали известны подробности драки со стрельбой в Саратове

05.08 / Задержан подозреваемый в убийстве человека в Москве 11 лет назад

29.09 / “Из-за работы в интересах власти“. “Голос” отстранил главу львовского отделения партии

03.09 / Прогноз: госдолг США превысит объем экономики уже в следующем году

20.09 / В российской Перми студент открыл стрельбу в университете. Погибло как минимум восемь человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика