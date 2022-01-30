Отменена скандальная реконструкция на месте гибели узников концлагерей под Калининградом

В Калининградской области отменили скандальную реконструкцию на месте расстрела узников концлагерей в 1945 году «Марш Пальмникен 2022», вызвавшую широкий общественный резонанс.

Отмену мероприятия организаторы объяснили запретом Роспотребнадзора. «В связи с запретом Управления Роспотребнадзора по Калининградской области на проведение массовых мероприятий в условиях эпидемиологической обстановки «Марш Пальмникен 2022», – сообщается на сайте организаторов акции.

Как информирует РИА «Новости», ранее власти Янтарного назвали недопустимым и непозволительным шоу на месте расстрела узников концлагерей и заявили, что не давали разрешения на проведение реконструкции. А в соцсетях, где был размещен анонс акции, возмущенные пользователи оставляли комментарии с требованием отменить реконструкцию трагедии. Организаторов обвинили в глумлении над памятью погибших и пропаганде фашизма.

Отмечается, что организаторы предложили провести историческую реконструкцию «Марша смерти» – трагедии, унесшей жизни 3-6 тыс. человек, когда в конце января 1945 года нацисты конвоировали узников концлагерей бывшей Восточной Пруссии в поселок Пальмникен (ныне Янтарный), а тех, кто остался в живых, загоняли в ледяную воду Балтийского моря и расстреливали. Участникам предложили не только «пережить» и «прочувствовать» трагедию 1945 года, пройдя часть «дороги смерти», но и пообещали всем желающим помочь загримироваться и выдать желтую звезду.