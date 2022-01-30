 

Трюдо спрятали из-за протестов в Канаде

30.01.2022, 1:08, Новости дня
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Глава правительства Канады Джастин Трюдо вместе с семьей из соображений безопасности покинул резиденцию и находится в «неназванном месте», сообщают источники.

CBC News сообщает, что «на фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны», передает РИА «Новости».

В субботу тысячи дальнобойщиков и других протестующих собрались в Оттаве, требуя отмены обязательной вакцинации и связанных с коронавирусом ограничений. Демонстранты направляются к Парламентскому холму. На грузовиках перед зданием парламента висят баннеры с критикой санитарных мер и Трюдо. Пока акция носит мирный характер.



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