На рынок выйдет ультрабюджетный смартфон Redmi 10A

Напомним, что линейка смартфонов Redmi 10 вышла в компании Xiaomi еще в позапрошлом году. Однако модельный ряд оказался настолько популярным, что производитель до сих пор разрабатывает и выводит на рынок новые версии. Одна из последних – это Redmi 10A.

Данный смартфон сам разработчик называет ультрабюджетным. Его главная роль состоит в том, чтобы за минимальную цену предоставить будущему владельцу максимальный функционал и соответствующие требованиям современности технические характеристики.

В конструкции использован чипсет MediaTek MT6762G. Объем оперативной памяти составит 4 Гб. Основной накопитель содержит 128 Гб. Впрочем, есть и более экономные варианты, где снижение параметра напрямую влияет на конечную цену.