 

“Эффект сотни зеркал для Кремля”. Кулеба рассказал о едином фронте против российской агрессии

30.01.2022, 0:36, Новости дня
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“Запад ответил твердое “нет” на все ультиматумы [президента РФ Владимира] Путина по отношению к Украине. Так работает сетевая дипломатия, создающая эффект сотни зеркал для Кремля: Россия отовсюду слышит одну и ту же позицию”, – написал он.

Дипломат подчеркнул, что “мгновение наибольшей опасности” Украина прошла в 2014 году, но страна “выстояла и за эти годы провела много реформ, накачала серьезные военные, экономические и дипломатические мышцы”.

“Эти недели и месяцы вся украинская дипломатическая система работает как современный гаджет – на сверхвысокой скорости, решая многие задачи одновременно, внешне сохраняя незыблемый вид. И эта работа приносит конкретные результаты. Удалось консолидировать очень высокий уровень международной поддержки Украины. Западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом”, – объяснил Кулеба.

Он отметил, что за последнее время проведены “сотни переговоров” и их результаты все видят.

“Рубикон перейден – Украина стала сильнее и не допустит повторения трагедии 2014 года, а ее партнеры уже сделали больше для предотвращения кризиса, чем восемь лет назад для его прекращения”, – считает Кулеба.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США были обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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