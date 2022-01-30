“Разногласия делают войну более вероятной”. Немецкое издание Spiegel призвало правительство ФРГ разблокировать поставки оружия Украине

Издание пишет, что нежелание поставлять оружие Киеву ставит под вопрос надежность Германии перед западными союзниками. Spiegel напомнил о позиции немецкого правительства не поставлять оружие в кризисные регионы, так как это может обострить конфликт или оружие может попасть в чужие руки, как это было в Афганистане после прихода к власти талибов.

В то же время журналисты привели пример нарушения ФРГ этого принципа: в 2014 году Германия вооружила курдских бойцов, которые боролись с террористами ИГИЛ, гранатометами и это помогло остановить наступление боевиков.

Spiegel отметил, что поставка оружия может стать сигналом президенту РФ Владимиру Путину о единстве Запада в противостоянии его угрозам.

Издание пишет, что неизвестно, поможет ли оружие предотвратить войну, однако “несомненно то, что разногласия делают войну более вероятной”.

Журналисты также заявили, что Германия должна по крайней мере не мешать поставлять оружие Украине другим странам.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

На фоне нарастания напряженности ряд западных государств, в частности США, Великобритания, страны Балтии, активизировали военную поддержку Украины.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и, как известно, в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом “нашему времени”, заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия “дает четкий сигнал”, что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.

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