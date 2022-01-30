Путин поручил включить в план воспитательной работы дни памяти о геноциде народов

Президент РФ Владимир Путин поручил Минпросвещения рассмотреть возможность включения в план воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами, в том числе Международный день памяти жертв Холокоста.

«Минпросвещения РФ в целях увековечения памяти жертв среди мирного населения в годы Второй мировой войны предусмотреть в примерном календарном плане воспитательной работы дни, посвященные памяти о геноциде народов нацистами и их пособниками», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

В плане также поручено предусмотреть включение 27 января как день освобождения Красной Армией узников фашистского лагеря смерти Освенцим. Срок исполнения – до 1 марта 2022 года.

Ранее президент РФ обратился к гостям и участникам мемориального вечера «Хранитель памяти», приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста. Глава страны подчеркнул необходимость сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны.