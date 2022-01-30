В НАТО выразили готовность заставить Москву «заплатить высокую цену»

НАТО готова вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, однако в случае эскалации заставит Москву «заплатить высокую цену», сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг сообщил в интервью итальянской газете La Stampa, что альянс готов приступить к диалогу с Россией, так как «никто не заинтересован в вооруженном конфликте», а в случае политического решения выиграют все, передает РИА «Новости».

Тем не менее альянс «готов к худшему», добавил генсек.

«Если РФ еще раз применит силу против Украины, она должна будут заплатить высокую цену посредством экономических и политических санкций. Мы предоставим Украине помощь, чтобы поддержать ее право на самозащиту, и, естественно, мы также готовы защитить всех союзников в случае необходимости», – сообщил он.

По словам Столтенберга, если РФ рассчитывает уменьшить присутствие НАТО у своих границ, то она достигнет обратного, «в случае агрессии мы и в этот раз мы направим больше сил».

Он выразил уверенность в том, что все союзники по блоку будут едины в действиях в отношении России.

«Для меня важно, что все союзники полностью осуществили согласованные санкции и решили ввести новые, если необходимо», – заключил генсек НАТО.

Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани объяснил, зачем Запад распускает слухи о «вторжении» РФ на Украину.