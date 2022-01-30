В СПЧ оценили перечень поручений Путина властям России

В Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ и международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» прокомментировали поручения главы российского государства Владимира Путина, данные по итогам заседания СПЧ.

Как следует из списка поручений президента, граждане России, живущие в ДНР и ЛНР, могут получить право обращаться за соцвыплатами через «Госуслуги» без указания прописки.

Глава постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский заявил, что «трудно переоценить, насколько это важно для людей, чья жизнь наполнена проблемами и сложными обстоятельствами». «Поручение по социальным льготам – очень важный шаг на пути к совершенствованию системы поддержки российских граждан на Донбассе», – приводятся его слова в Telegram-канале СПЧ.

Комментируя «поручения в сфере избирательных прав этих граждан», Вышинский выразил надежду, что «данные меры позволят Донбассу голосовать не только за партийные списки, но и за своих кандидатов в Федеральное Собрание». Это позволит их «представителям работать над законодательством и выполнять поручения избирателей».

Путин также поручил до 1 мая проанализировать законодательство о регулировании работы НКО и СМИ, которые выполняют функции иноагентов. Кроме того, Госдума рассмотрит законопроект об ответственности за пытки 17 февраля, президент рекомендовал парламенту к 1 июля уточнить понятие «пытка» и усилить за это ответственность в проекте федерального закона

Глава постоянной комиссии СПЧ по политическим правам, журналист Николай Сванидзе заявил, что «перечень президентских поручений по итогам встречи с СПЧ достаточно содержателен». Перечень «прежде всего социально акцентирован», отметил Сванидзе, но указал, что «присутствуют темы совершенствования законодательства об иноагентах, проблема пыток, а также проблема выбора меры пресечения для подозреваемых в совершении ненасильственных преступлений, остро актуальная в связи с делом Сергея Зуева и не только». По мнению Сванидзе, «если будет хотя бы частично выполнено то, что обозначено президентом, это будет очень даже не стыдно».

Отмечается также, что к 1 мая президент ждет предложения, как усовершенствовать механизм регистрации лиц без определенного места жительства, чтобы соблюдались их права на получение пенсий и медицинского обслуживания.

Международная благотворительная общественная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» указала в Facebook, что ее миссия – «сделать так, чтобы люди, по разным причинам оказавшиеся без крыши над головой, а подчас и без документов, удостоверяющих личность, имели достойное, человеческое к себе отношение и могли рассчитывать на полную помощь государства быть восстановленными в своих гражданских правах».

Отмечается, что поручение президента может «перевернуть жизнь многих обездоленных», они «получат реальный шанс из вчерашних бездомных с сомнительными правами превратиться в полноправных граждан, которым будут доступны пенсионное обеспечение, плановая медицинская помощь! Говорится и об усилении поддержки НКО, помогающим бездомным и реализующим мероприятия по из социализации».

«20 февраля 2022 года основателю нашей организации и основоположнику помощи бездомным гражданам в РФ – великому Доктору и Человеку Елизавете Петровне Глинке исполнилось бы 60 лет, и это событие, дающее надежду на кардинальные системные изменения в оказании всесторонней помощи людям, оказавшимся без крыши над головой, стало бы для нее главным подарком и огромным шагом к реализации Мечты», – говорится в сообщении.