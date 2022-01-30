Операционная система Windows 11 уже работает на 16,5% ПК

По данным компании AdDuplex, с ноября прошлого года количество устройств, на которых установлена новая операционная система Windows 11, увеличилась почти вдвое. Тогда «одиннадцатка» использовалась на 8,6% активных ПК по всем мире.

Нынешний же показатель составил уже 16,5%. При этом, на 16,1% персональных компьютерах работает уже стабильная версия ОС данного поколения.

Ранее эксперты жаловались на то, что скорость проникновения Windows 11 на рынке отстает от того, как быстро в свое время устанавливали Windows 10. Но если динамика последних двух месяцев сохранится, такие пессимистические выводы утратят актуальность, говорят специалисты. Кроме того, аналитики напоминают, что наиболее популярной на ПК все еще остается ОС Windows 10 21H1. Ее используют на 28,6% активных компьютеров.