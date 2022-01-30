 

Смартфоны Apple позволят использовать в качестве платежных терминалов

30.01.2022, 0:11, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, американская компания разрабатывает и вскоре представит новый сервис, при помощи которого можно будет превратить обыкновенный iPhone в платежный терминал.

В первую очередь, речь идет о возможности с использованием iPhone принимать деньги с банковских платежных карт. Никаких дополнительных терминалов при этом не понадобится, утверждают источники.

Новую систему позволят внедрить разработки, которые инженеры «Яблочной» компании ведут уже второй год. Также эксперты отмечают, что Apple наверняка использует наработки в стартапе Mobeewave, который был куплен за сто миллионов долларов. Если проект окажется удачным, iPhone сможет составить конкуренцию кассовому аппарату.



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