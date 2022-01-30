 

Эксперты советуют устанавливать два вида паролей на смартфоне

30.01.2022, 0:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для того чтобы надежно защитить свое мобильное устройство, достаточно установить всего лишь два вида паролей, утверждают специалисты. С одной стороны, вам обязательно нужен пин-код.

Речь идет не только об уникальной комбинации цифр и букв, которую не сможет разгадать постороннее лицо. Это может быть даже какой-то графический код. Пароль рекомендуют составлять из цифр и букв верхнего и нижнего регистров минимум на 8 символов. Также его желательно периодически менять. И никогда не вводите пароль, когда кто-то стоит рядом или за спиной.

С другой стороны, нужна биометрическая защита. В случае со смартфоном или планшетом оптимальным вариантом может стать отпечаток пальца или изображение лица.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Названы сроки начала поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

01.02 / Минздрав Армении одобрил применение «Спутника V»

30.09 / В Пентагоне спрогнозировали усиление ИГ и «Аль-Каиды» в Афганистане

12.05 / “Ого!”, “Какая видимость хорошая”. Звезда “Танцев со звездами” Гвоздева показала тело в мокром купальнике

24.07 / На Алтае обсудили концепцию гармоничного природопользования

29.06 / Жертвами нападения террористов в Карачи стали семь человек

09.09 / Политолог: РФ и Белоруссии станут ближе, чем штаты в США

01.11 / Новый Nissan GT-R показали на рендерах

29.07 / Кобзев подал документы для участия в выборах губернатора Приангарья

18.01 / В Индонезии увеличилось число жертв землетрясения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика