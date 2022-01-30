Эксперты советуют устанавливать два вида паролей на смартфоне

Для того чтобы надежно защитить свое мобильное устройство, достаточно установить всего лишь два вида паролей, утверждают специалисты. С одной стороны, вам обязательно нужен пин-код.

Речь идет не только об уникальной комбинации цифр и букв, которую не сможет разгадать постороннее лицо. Это может быть даже какой-то графический код. Пароль рекомендуют составлять из цифр и букв верхнего и нижнего регистров минимум на 8 символов. Также его желательно периодически менять. И никогда не вводите пароль, когда кто-то стоит рядом или за спиной.

С другой стороны, нужна биометрическая защита. В случае со смартфоном или планшетом оптимальным вариантом может стать отпечаток пальца или изображение лица.