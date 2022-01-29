 

Президентом Италии снова избрали Маттареллу, ему 80 лет

29.01.2022, 23:52, Новости дня
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Главу государства на следующий семилетний срок избирали в течение шести дней, и только в восьмом туре “напряженного голосования” выборы завершились.

Альтернативного кандидата подобрать не смогли.

ВВС называет Маттареллу “компромиссным кандидатом” и отмечает, что пока неясно, намерен ли переизбранный политик пробыть на этой должности все семь лет. Телекомпания не исключает, что в 2023 году Маттарелла уступит место президента.

Президента избирала коллегия выборщиков, состоящая из 1009 сенаторов, депутатов и региональных делегатов. Для победы необходимо набрать две трети голосов поддержки выборщиков.

22 января от борьбы за должность президента Италии отказался бывший премьер-министр страны, лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони.

Контекст:

Маттарелла, представляющий Демократическую партию, является президентом Италии с 3 февраля 2015 года. Он бывший судья Конституционного суда Италии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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