 

Посольство США рекомендует соотечественникам из-за возросших угроз со стороны РФ покинуть Украину уже сейчас

29.01.2022, 23:52, Новости дня
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“Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Граждане США в Украине должны рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства”, – говорится в сообщении.

Американские дипломаты сослались на информацию Государственного департамента США, в которой, в частности, указано, что “лучшее время для выезда из страны – до кризиса, если это вообще возможно”.

“У граждан США, желающих выехать из Украины по суше, есть несколько вариантов. Однако из-за продолжающихся ограничений, связанных с COVID-19, граждане США должны быть готовы соблюдать требования к въезду в страну, которые могут отличаться от требований к въезду для путешественников, прибывающих самолетом”, – объяснили в американском посольстве.

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.

Контекст:

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне начавшегося осенью 2021 года наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вторжения РФ.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров “не нагнетать информационное поле”. В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

Ошибкой отъезд иностранных дипломатов назвал и президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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