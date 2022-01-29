Пентагон заявил об особо важной роли Украины для мира в Европе

Состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли с главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным, сообщил официальный представитель КНШ полковник Дэвид Батлер.

Стороны «обменялись оценками меняющейся обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе». Батлер заявил, что «Украина имеет право быть независимой, сохранять территориальную целостность и суверенитет». Он сказал, что «Украина играет особо важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе».

В разговоре с Залужным Милли подтвердил поддержку «независимой Украины и ее целей, а также постоянные усилия по укреплению ее способности обеспечивать собственную защиту», передает ТАСС.

В конце октября США сначала через вбросы в СМИ, а затем и через чиновников начали заявлять о «скором нападении России» на Украину. В результате это привело к панике на Украине, поставившей страну на грань финансового коллапса.