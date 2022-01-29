Доклад разведки Чехии о взрыве во Врбетице оказался уничтожен

Администрация президента Чехии Милоша Земана сообщила, что доклад разведки о якобы причастности РФ ко взрыву на военных складах во Врбетице уничтожен, заявили источники.

Источники Чешского радио рассказали, что полиция хотела получить доклад для изучения отпечатков пальцев и следов ДНК. Полиция собиралась выяснить, кто работал с этим документом. Однако в администрации сообщили, что документ уничтожили в ноябре. Полиция проводит расследование того, намеренно ли уничтожен доклад, передает РИА «Новости».

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году.