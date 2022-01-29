 

Поставки СПГ в Европу стали рекордными для января

29.01.2022, 23:42, Новости дня
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Объемы поставок сжиженного природного газа в Европу оказались рекордными для января за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Европа 28 января получила 405 млн кубометров газа, что в 2,2 раза больше среднего показателя за пять лет. С начала месяца получено 10,44 млрд кубометров газа – за три дня до конца января поставки СПГ обновили рекорд января 2019 года. Ожидается, что будет преодолен и абсолютный рекорд, установленный в ноябре 2019 года (более 11 млрд кубометров). Запасы СПГ в европейских резервуарах на 5% выше средних значений за пять лет, передает ТАСС.

Напомним, в акватории стран Евросоюза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ.



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