Поставки СПГ в Европу стали рекордными для января

Объемы поставок сжиженного природного газа в Европу оказались рекордными для января за все время наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Европа 28 января получила 405 млн кубометров газа, что в 2,2 раза больше среднего показателя за пять лет. С начала месяца получено 10,44 млрд кубометров газа – за три дня до конца января поставки СПГ обновили рекорд января 2019 года. Ожидается, что будет преодолен и абсолютный рекорд, установленный в ноябре 2019 года (более 11 млрд кубометров). Запасы СПГ в европейских резервуарах на 5% выше средних значений за пять лет, передает ТАСС.

Напомним, в акватории стран Евросоюза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ.