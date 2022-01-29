А теперь — дискотека!

В Мурманской области женщины победили: губернатор Чибис окружил себя дамами модельной внешности.

На первой феминистской конференции, которую на заре 90-х в Мурманске проводили норвежки, они с гордостью показывали два фото. На первом, сделанном примерно в 60-х, среди серьезных мужчин с портфелями — членов норвежского правительства — скромно стояли одна или две женщины-министра. На следующей, современной, мужчин и женщин было пятьдесят на пятьдесят. Выражения «гендерный баланс» мы тогда не знали, но смысл был понятен. Годы борьбы — и вот оно: равноправие. Но это у них там, в бездушном мире капитала. То ли дело у нас. В граничащей с Норвегией Мурманской области женщины получили приоритет во власти без всякой борьбы, как только регион возглавил Андрей Чибис.

Уже оставившая должность Мария Дерунова, руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова, Андрей Чибис и вице-премьер Оксана Демченко. Фото из инстаграма Чибиса

«Кавалер приглашает дам» — ироничный заголовок в норвежском издании «Баренц Обзервер» появился в первые недели чибисовского губернаторства.

Чибис — губернатор уже два года, а все еще приглашает: за это время на разные министерские должности им было назначено не менее 25 женщин.

Обидно: полюбившийся Андрею Владимировичу лозунг «На Севере жить» штампуют на всех попадающихся поверхностях — от футболок до детских одеял, от билбордов до крышек для одноразовых стаканчиков (есть и такая госзакупка). «На Севере жить», «Жить на Севере» — слышится отовсюду, а министерки (а какой еще приличествующий случаю феминитив тут употребишь?) разлетаются, как птицы после нескольких месяцев за полярным кругом. Хотя и это понятно: птицу в клетке не удержишь, долой патриархальные стереотипы. Тем более некоторые улетают по уважительным причинам — в декрет.

Надо отдать должное вкусу Андрея Чибиса: все приглашенные им особы отличаются завидными внешними данными. Инстаграм пестрит красотками. Это раньше в провинциальных администрациях заседали мужчины в плохих костюмах, похожие на красных директоров, но при желании способные отличить асфальт от бетона, а комбикорм — от сена. Поэтому:

даешь сексуальную революцию! Она и началась сразу после приезда в регион молодого губернатора.

На фото, которым Чибис отмечал полгода пребывания у власти, он в окружении трех миловидных женщин: Марии Деруновой, Надежды Аксеновой и Оксаны Демченко.

Андрей Чибис и вице-губернатор Оксана Демченко

Все трое вместе с ним прежде работали в федеральном Минстрое. Дерунова, приехавшая в Мурманск вместе с Чибисом и де-факто руководившая всем его пиаром в первые месяцы, вскоре вернулась в Москву, став первой в череде уходивших в отставку министров информационной политики области. Аксенова и Демченко работают до сих пор, пользуясь особым доверием главы региона. Вместе они пережили первый крупный скандал.

В декабре 2019 года область получила из федерального центра 20 млн рублей на поощрение чиновников за успехи в социально-экономическом развитии региона по итогам 2018 года и за первое полугодие 2019-го. Нюанс в том, что никто из команды Чибиса в то время в Мурманске еще не работал. Что не помешало распределить премии между вновь назначенными. Делили не поровну. Как выяснил после долгой переписки с чиновниками и прокурорами оппозиционный областной депутат Макаревич,

первый вице-губернатор Демченко получила 6,5 млн рублей,

руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова разделила с двумя подчиненными 4,6 млн.

Ни одна из них никогда не комментировала ни факт получения премий, ни дальнейшую судьбу этих денег.

Зоя Санджиева проработала в правительстве Мурманской области всего четыре месяца

Всего 4 месяца проработала в Мурманске Зоя Санджиева. В родной Элисте ей принадлежал салон красоты (а потом пост министра экономики), а в Заполярье — портфель вице-губернатора. Тогда из 8 вице-губернаторов пятеро были женщины. Кроме них, на должности помощниц главы региона были назначены бывшие чиновницы федерального Минстроя: Ольга Вовк и Зинаида Разживина.

Вовк впоследствии возглавила АНО «Центр городского развития». Из бюджета области нельзя оплатить установку лавочек или странных арт-объектов на городских улицах — полномочия муниципальные. А если бюджетные деньги перевести в уставный капитал АНО, то уже можно. В этом году бюджет организации приближается к половине миллиарда.

Через год Вовк ушла в декрет уже с должности министра строительства.

Ольга Вовк, Андрей Чибис и Андрей Турчак

Разживина недолго руководила ГЖИ и примерно год спустя тоже ушла в декрет, будучи министром цифрового развития. Сменила ее на этом посту не менее красивая Александра Некипелова.

Есть, конечно, и недостатки: конфуз случился с землячкой Чибиса — Анной Головиной, приехавшей из Чувашии и назначенной министром образования и науки. Кандидат педагогики, Анна стала писать в инстаграм о своих достижениях на ниве народного просвещения, допуская чудовищные грамматические ляпы. И получила народное прозвище Восемь Ошибок.

Из инстаграма Анны Головиной

Губернатор поступил как джентльмен, защитив юного министра от укусов журналистов: «Зато она очень, очень хороший специалист! Уж поверьте!» А как не поверить? Пушкин в конце концов тоже «без грамматической ошибки» русской речи не любил. Так чего спрашивать с Анны? Уволилась она не сразу после скандала, а поработав еще 10 месяцев.

А что спросишь с победительницы конкурса красоты «Мисс Оренбуржье» и, конечно, экс-сотрудницы Минстроя Александры Кондауровой, недолго возглавлявшей «министерство правды» (информационной политики)? Хотя Кондаурову лучше было вообще ни о чем не спрашивать: публичные вопросы главреда местного интернет-медиа Вячеслава Городецкого так ей надоели, что раздраженная мисс-министр публично же предложила ему в случае «дефицита общения» просто звонить ей по вечерам.

Александра Кондаурова недолго пробыла министром информационной политики

За несколько месяцев работы Кондаурова ухитрилась настроить против себя даже самых лояльных власти журналистов, пообещала создать в области медиа для подростков — и ушла в декрет. Сейчас ее обязанности исполняет такая же красавица Ольга Степакова, пока запомнившаяся медиасообществу замечательными фото в купальнике.

Ольга Степакова — и.о. главы министерства информационной политики Мурманской области

А министр строительства (затем вице-губернатор), жгучая брюнетка Оксана Астахова по прозвищу Женщина-вамп, запомнилась идеей обнести школы колючей проволокой. Идею потом назвали технической ошибкой. Астахова проработала в Мурманске меньше года и вернулась в Калининград. Вскоре министерство градостроительства и благоустройства возглавила калининградка Мария Гаврилова.

В центре — экс-министр строительства Оксана Астахова

Министров меняли, будто по гарантии. Но пиар-концепция главы региона тихонько менялась: место фотографий с красивыми сослуживицами заняли милые семейные фото,

а жена губернатора Евгения стала все активнее заявлять о себе в публичном пространстве. Евгения Чибис возглавила волонтерский центр и занялась решением женского вопроса: в ЗАТО она проводит конференции для жен офицеров под названием «Звезда Севера». Источники финансирования остаются широкой публике неизвестными, на запрос «Новой» в правительстве заявили, что бюджетных средств на эти масштабные мероприятия не выделяется.

Андрей Чибис с супругой Евгенией

На конференции, куда выбираются женщины из богом забытых гарнизонов, приезжают разного рода коучи, как то — нутрициолог и шоппер (это не только сумка для покупок, но и гуру, который помогает потратить деньги в магазине дорогой одежды). Директор североморского ДК, где проводилась конференция, Ольга Обухова (по профессии — педагог дошкольного образования) недавно стала министром культуры региона.

Неловко получилось с Ольгой Дзюбой. Назначенная министром образования, а потом десантированная в горсовет Мурманска директор школы не оправдала надежд: не смогла убедить депутатов выбрать ее мэром. И после этого осталась не у дел. В школу возвращаться несолидно, а в правительство больше не зовут.

В остальном же в областном правительстве царит гармония: никаких гендерных конфликтов и жалоб на харассмент.

Сегодня пришла новость: Анна Головина (Восемь Ошибок) вернулась в правительство. Теперь она возглавляет министерство внутренней политики. В последнее время регион сотрясают внутриполитические скандалы: конфликт областной власти с городской не затухает, напротив, в него вовлекаются персонажи федерального значения. Пробитую в имидже и репутации власти брешь красивой грудью и закроет Головина. Злые языки, правда, говорят, что должность эта временная, и прочат Анну в ректоры одного из местных вузов. Хороший ведь специалист, как сказано выше.

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье

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