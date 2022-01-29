 

Стройная и похудевшая – Личное мнение

29.01.2022, 23:32, Разное
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Бывшей жене Бориса Грачевского инстаграмные эксперты диагностировали анорексию.


Фото: Соцсети

Сама женщина своим внешним видом довольна.

Пожалуй, процитирую:

«Чтобы не выглядеть глупо, для начала предлагаю ознакомиться с понятием и разобраться в этом заболевании и симптомах, прежде чем, каждому стройному или похудевшему человеку это приписывать.
Ну, а я нравлюсь себе, в свои 35 и горжусь своим телом и двигаюсь к лучшей версии себя. Скучаю по тренировкам в зале (на отдыхе самостоятельно тренируюсь) скоро вернусь в спортивный режим и к лету буду просто конфетой».

Если бы моя подруга похудела до состояния бывшей жены Грачевского, я бы забеспокоилась. Особенно, если бы она говорила об этом с гордостью.

Я ежедневно тренируюсь, взвешиваюсь каждое утро натощак, всегда ношу размер XS, а колебания моего веса не превышают одного килограмма.

Меня ни при каких обстоятельствах нельзя упрекнуть в том, что я — толстая тётка, которая завидует неземной красоте Грачевской. Я — всегда худая, но даже на мой суровый взгляд, бывшая «ералашника» выглядит откровенно плохо.

Вены на животе у женщины — это, я считаю, некрасиво. Внутренняя поверхность бедра дряблая. Талия «убита» жилистым прессом. Лобок, торчащий из-под трусов, пугает. Кожа тонюсенькая, пергаментная: ей явно не хватает питания и воды. Ножки — спички.

В общем, страшно за женщину. Если это не анорексия, то что тогда?

К чему это я? Ах, да: иди поешь, лапушка.

Закрой свои мослы небольшой жировой прослойкой — будешь выглядеть гораздо лучше. Траст ми. А то вон кадык уже вылез.

А ещё: как же я всё-таки не люблю наколки на женщинах. Как это некрасиво и неуместно всё же.

Источник: Лена Миро



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