 

Газпромбанк потратил десятки миллионов рублей на квантовую спутниковую связь

29.01.2022, 23:28, Новости дня
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Как сообщили представители компании QSpace, осуществляющей проект по созданию квантовой спутниковой связи, недавно они получили от Газпромбанка крупные инвестиционные вливания. Размер финансирования составил 71 млн 700 тыс. рублей.

По словам представителей QSpace, данная инвестиция была необходима для продолжения работы над системой квантового распределения ключей.

QSpace – российская компания, которая занята разработками в сфере квантовых технологий. Ее создали еще в 2017 году. Почти половина акций (47,5%) принадлежит Газпромбанку. Также в сети появилась информация, что всего на создание квантовой спутниковой связи понадобится не менее 220 млн рублей. Эту сумму компания планирует поучить до 2024 года.  



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