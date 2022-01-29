Эксперты раскритиковали блокчейн

Известные эксперты в ИТ-сфере Алессандро Сегал и Мокси Марлинспайк подвергли резкой критике технологию, основанную на распределенном реестре.

На самом деле, они поставили под сомнение надежность и будущее всего блокчейна и криптовалют, в частности. По мнению специалистов, система, в которой оборачиваются огромные средства, и от которой зависит сохранность важнейших массивов информации, не сможет очень долго оставаться децентрализованной.

Централизация просто неизбежна, говорят специалисты. Противном случае, никто никогда не будет нести ответственность за надежность системы. И также невозможно будет ввести в законодательное поле те же криптовалюты, в которых сегодня хранятся многие миллиарды долларов.