Из-за угрозы санкций российский КамАЗ отказался от производства военной техники

Он также отметил, что ради непопадания в “красную зону” санкций его предприятие сократило сотрудничество с российской корпорацией “Ростех” (ее гендиректор Сергей Чемезов, в частности, находится под санкциями Украины).

“Задача была уменьшить долю “Ростеха” – мы уменьшили. Задача была отказаться от производства военной техники – мы это предприятие вывели за пределы. КамАЗ вообще перестал производить чисто военную технику”, – сказал Когогин.

Он признал, что предприятие не может полностью заменить “импортные решения”, так как “КамАЗ встроен в мировой автопром и локализовать производство всех деталей в России не получится”.

Гендиректор КамАЗа рассказал, что, в частности, коробки переключения передач собирают в России, “но синхронизаторы поступают с севера Германии”.

Контекст:

После начала агрессии против Украины в 2014 году ряд стран, в том числе члены Евросоюза и США, ввели антироссийские санкции. Они постоянно продлеваются, меняется также их масштаб.

Собственные санкции вводит против России и Украина.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. В связи с этим США и страны ЕС в последнее время говорят о возможных новых санкциях против России. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что цель санкций состоит в сдерживании российской агрессии, а если их ввести сейчас, то это сдерживание прекратится.

Президент США Джо Байден 25 января 2022 года не исключал и прямых санкций против лидера РФ Владимира Путина, но только в случае полномасштабного вторжения.

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