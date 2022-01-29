 

Стрельба в Днепре на “Южмаше”. ГБР ищет свидетелей, которые могли видеть Рябчука

29.01.2022, 23:08, Новости дня
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“Следователи территориального управления ГБР в Полтаве совместно с Национальной полицией Украины ищут свидетелей и очевидцев, которые видели Артемия Рябчука, устроившего стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре. Следствием установлено, что подозреваемый после того, как скрылся с места происшествия с боевым оружием, ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвезти его в город Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы”, – заявили в ГБР.

В бюро призвали граждан, которые видели тогда Рябчука, сообщить информацию по телефону дежурной части теруправления в Полтаве 0800-350-352.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/posts/2085148924974070

Контекст:

В ночь на 27 января в Днепре на территории завода “Южмаш” военнослужащий Нацгвардии Рябчук расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием. В результате пять человек погибли, еще пятеро получили ранения.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое раненых на “Южмаше” в тяжелом состоянии, жизнь двоих вне опасности.

Рябчука задержали днем того же дня в поселке под Днепром. Он сам вышел на связь, рассказали в Госбюро расследований.

ГБР открыло уголовное производство о служебной халатности руководства Нацгвардии. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Самому Рябчуку сообщили подозрение по трем статьям: убийство, дезертирство и похищение оружия военным. Ему грозит пожизненное заключение.

28 января суд отправил Рябчука под стражу на два месяца, альтернатива залога не предусмотрена. Во время заседания подозреваемый извинился и заявил, что полностью признает свою вину.

Мотивом расстрела нацгвардейцев могла стать личная месть из-за травли Рябчука руководством, считает народный депутат от “Слуги народа”, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык.

Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан из-за стрельбы на “Южмаше” ушел в отставку.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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