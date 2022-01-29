 

Полицейские автомобили-фантомы в Киеве зафиксировали более 4 тыс. случаев превышения скорости

29.01.2022, 23:08, Новости дня
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“На сегодня уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, зафиксированным фантомами в автоматическом режиме. И как бы распространителям фейков не хотелось, но все четыре фантома в строю”, – написал он.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10224872643635924

25 января полицейские автомобили-фантомы начали следить за соблюдением правил дорожного движения на украинских дорогах.

“Автомобиль-фантом без опознавательных знаков и может фиксировать многие объекты одновременно. Система будет передавать информацию, нарушитель будет получать штраф за превышение скорости”, – сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. За год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД было вынесено почти 1,74 млн постановлений. Из них выполнено около 1,48 млн (оплачено штрафов на общую сумму 259,6 млн грн), подчеркивали в МВД.

В сентябре 2021 года Монастырский сообщил, что до конца года на дороги Украины выедут автомобили Нацполиции без опознавательных знаков, они будут скрыто контролировать скорость других автомобилей в движении. По его словам, в МВД уже есть четыре автомобиля, которые могут скрыто контролировать скорость, сейчас идут процессы их испытания и сертификации.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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