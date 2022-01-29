Мнение: Запад слишком долго презирал Россию

Китайский взгляд на происходящее вокруг Украины и в отношениях России и США.

Запад слишком долго презирал Россию

Запад слишком долго презирал Россию, и теперь ее терпение лопнуло, пишет эксперт Чжан Хун в статье "Хуаньцю шибао". Москва обладала огромным терпением, но экспансия НАТО, подстрекательство и провокации США его истощили. У нее не осталось выбора, и она будет взаимодействовать с Западом по-другому, уверен автор и процитировал слова Путина об "ассиметричном, быстром и жестком" ответе.

Военное противостояние на российско-украинской границе, начавшееся в конце 2021 года, продолжается до сих пор. 26 января Соединенные Штаты заявили, что направят письменный ответ на "запрос России по гарантиям безопасности" после консультаций с союзниками по НАТО и европейскими партнерами, включая Украину, и снова призвали Москву к диалогу. При этом заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила в тот же день, что Россия по-прежнему планирует вторгнуться в Украину к середине февраля. С одной стороны, Штаты снова взводят курок, а с другой — призывают к переговорам. Формирует ли это поведение новую модель взаимодействия России с Западом?

По мере того, как США и Запад продолжали сжимать геостратегическое пространство России, Москва перешла к более рискованному способу противодействия — военной конфронтации: развертыванию тяжелых войск у границ Украины и проведению крупномасштабных военных учений. Соединенные Штаты и Запад продолжают продвигать идею "возможного вторжения" России. Почему Москва решила вести дела с Западом именно по этой модели? Это имеет глубокие исторические и практические соображения.

Во-первых, презрение Запада к России осложняет дипломатическое общение. После окончания холодной войны он провозгласил себя ее победителем. Будь то экономическое развитие или политические реформы, он стремился играть роль "учителя" и "раздавать указания" другим странам по поводу их внутренних дел. Хотя Запад когда-то и принял Россию в "Большую семерку", он никогда не считал ее реальным членом группы. Западные страны всегда рассматривали Россию, обладающую огромным ядерным арсеналом, как серьезную угрозу безопасности и постоянно сжимали и ограничивали ее стратегическое пространство. С одной стороны, Запад расценивает поглощение членов Организации Варшавского договора НАТО и Евросоюзом как исчезновение наследия холодной войны, а с другой, поглощение постсоветского региона западной политической, экономической системой и системой безопасности рассматривается как закрепление достижений холодной войны. Запад полностью игнорирует опасения Москвы по поводу расширения НАТО на восток, а также особые чувства и историческую память российского общества о постсоветском пространстве.

Вступив в XXI век, он продолжал продвигать "цветную революцию" в соседних с Россией странах, побуждая их повернуться в свою сторону. Презрение западных стран к ней в итоге привело к падению уровня доверия и вылилось в ожесточенные геополитические игры в Грузии и Украине. Более того, некоторые западные политики и СМИ часто используют пренебрежительные выражения в адрес России и ее лидеров, демонстрируя крайнее неуважение, высокомерие и даже враждебность по отношению к Москве. Хотя холодная война закончилась уже много лет назад, ее менталитет все еще глубоко сидит в сознании западных стран.

Во-вторых, любое стратегическое терпение постепенно истощается, что побуждает Россию менять свой способ взаимодействия с Западом. Российское общество всегда благожелательно относилось к Европе. После окончания холодной войны многие россияне считали, что они заслуживают быть частью западного мира с точки зрения культуры, политической системы и рыночной модели. Однако процесс по "слиянию России с западным миром" в ХХ веке не был идеальным: НАТО и Евросоюз с энтузиазмом восприняли присоединение стран Восточной и Центральной Европы и даже считали некоторые постсоветские страны будущими потенциальными членами альянса. Однако Россия в глазах Запада все же "чужая": европейские страны сравнивают возможное вступление России в ЕС со "слоном в посудной лавке".

Какое-то время Москва очень серьезно относилась к своим взаимоотношениям с Соединенными Штатами. Например, после терактов 11 сентября 2001 года Владимир Путин сразу же выразил соболезнования администрации Джорджа Буша-младшего и полную поддержку США в борьбе с терроризмом. При администрации Барака Обамы после российско-грузинской войны американские и российские лидеры по-прежнему упорно работали над "перезагрузкой" отношений. После украинского кризиса 2014 года Путин все еще не отказывался от улучшения отношений с США. На протяжении 30 лет после окончания холодной войны Россия большую часть времени делала попытки улучшить отношения с Западом одним из своих дипломатических приоритетов, и Москва всегда проявляла большое стратегическое терпение в этом вопросе.

Однако дипломатическое сдерживание и подавление России Соединенными Штатами и Западом мало-помалу его истощило. С приходом к власти администрации Джо Байдена США сформировали "единый фронт" западных стран, направленный против России, и стремились к совместным действиям Трансатлантического альянса как в дипломатическом, так и в военном отношении. В 2021 году они вместе с Евросоюзом ввели многочисленные санкции против России и выслали ее дипломатов. Эти действия заставили Москву почувствовать, что для улучшения отношений с Западом у нее осталось мало возможностей. Под напором Вашингтона "антироссийское движение" внутри ЕС, представленное изначально Великобританией и странами Восточной Европы, постепенно захлестнуло и Германию и Францию, выступавших ранее за диалог с Россией.

Что особенно наглядно это демонстрирует, так это то, что НАТО не только ускоряет свою военную экспансию на восток, но и ведет себя все более рискованно и провокационно. В последние годы масштабы и частота военных учений альянса в Черном и Балтийском морях увеличивается, вдобавок он создает силы быстрого реагирования в Прибалтике, новые военные базы и базы противоракетной обороны в Румынии и Польше. Уровень военного сотрудничества между государствами-членами постоянно повышается, и масштабы военной помощи быстро увеличиваются. В июне 2020 года НАТО предоставила Украине статус "страны-партнера по наращиванию потенциала", что означает, что Украина стала "ассоциированным членом" НАТО и получила все "членские ресурсы", кроме сохранения и обеспечения безопасности от группы. Более того, альянс оказывает ей всестороннюю поддержку в разведке, военном обучении, логистике и командовании, а та в свою очередь может предоставить НАТО свои военные базы.

В-третьих, переход России к новому способу взаимодействия с Западом неизбежен. Перечитывая Послание Путина Федеральному Собранию от апреля прошлого года, мы можем понять, насколько в настоящий момент напряженные отношения между ними. Путин заявил, что Россия ведет себя осторожно, сдержанно и мягко и надеется сохранить хорошие отношения со всеми международными партнерами. "Мы действительно не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения, как безразличие или слабость, и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, то должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким".

44-летняя история холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом доказала, что абсолютная безопасность не может быть достигнута просто за счет наращивания вооружений, а односторонняя безопасность — это ненадежный мир. Менталитет холодной войны и игра с нулевой суммой могут только добавить новые большие риски в эту нестабильную ситуацию. Недавний кризис безопасности в прилегающих к Украине районах — это не просто проблема расширения НАТО, это кризис механизмов международной безопасности, спровоцированный США и Западом, а также в какой-то степени кризис глобального управления.

(с) Чжан Хун (张弘) — научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук

https://inosmi.ru/20220129/krizis-252771754.html – цинк

https://opinion.huanqiu.com/article/46Zxo7PvL7j – оригинал статью на китайском

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