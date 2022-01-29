 

Британцы жестко раскритиковали журналиста за «предупреждение» Путину

29.01.2022, 22:56, Новости дня
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Читатели британской The Telegraph жестко раскритиковали журналиста Кона Кафлина за «предупреждения» в адрес президента Владимира Путина. Автор статьи убежден, что российский лидер совершит ошибку «катастрофических масштабов», если примет решение о «нападении на Украину».

Далеко не все пользователи поддержали мнение обозревателя, отметив, что РФ не собирается никуда вторгаться, а всего лишь хочет получить гарантии безопасности.

Так, пользователь David Paterson выразил мнение, что «большая часть ответственности за происходящее вокруг Украины лежит на США и ЕС, которые настаивали на усилении своего влияния в этой стране». «Россия пытается окружить себя буферной зоной из неприсоединившихся к НАТО государств. США вряд ли бы обрадовались русским ракетам на Кубе», – передает РИА «Новости» его сообщение.

А читатель Marc Marcjf обратил внимание, что «Россия не хочет ни войны, ни захватов, она опасается вступления Украины в НАТО, ведь Запада фактически нарушил в 1991 году обещание не продвигаться на восток».

Тем временем комментатор Jean-Francois Bariant отметил, что «НАТО хочет приставить пистолет к голове России. «И мы потом удивляемся, почему русские так реагируют!» – написал он.

Пользователь David Allen при этом поразмышлял, что Путин выигрывает, пока ЕС и НАТО разваливаются. «Все, что ему нужно делать, это сидеть спокойно и смотреть», – заметил он.

«Получается, что НАТО должны принять Украины в свои ряды из-за агрессии РФ в ее адрес. А если в итоге Украину не возьмут в альянс, какую страну следующей принесут в жертву русскому медведю?» – сыронизировал Nigel Dennison.

Ранее на Украине заявили, что запад использует Украину как плацдарм для противостояния с Россией. 

Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности. 



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