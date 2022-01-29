 

В США назвали самый боеспособный российский истребитель

29.01.2022, 22:53, Новости дня
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Самолеты Су-35С, переброшенные в Белоруссию, названы самыми боеспособными истребителями России. Размещенные в Барановичах самолеты способны действовать против целей по всей Европе, включая Великобританию, отмечает Military Watch.

Истребитель поколения 4++ изначально создавался для противодействия западным малозаметным боевым самолетам. К сильным сторонам Су-35С относятся высокая выносливость и маневренность, а также большая дальность поражения целей. При этом истребитель вооружен ракетой Р-37М класса «воздух – воздух», способной уничтожать противника на дальности до 400 километров, говорится в публикации американского издания Military Watch.

Первый многоцелевой истребитель Су-35С ВКС России прибыл в Белоруссию для участия в проверке сил реагирования Союзного государства.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщал, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».



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