 

Маттарелла переизбран президентом Италии

29.01.2022, 22:52, Новости дня
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После восьми туров голосования Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии на совместном заседании обеих палат парламента страны, сообщают информационные агентства.

Подсчет голосов транслируется на сайте нижней палаты национального парламента, Маттарелла преодолел необходимый порог в 505 голосов, передает ТАСС.

В 2015 году он стал 12-м президентом Италии. Тогда Маттарелла был избран после четвертого голосования. На этот раз потребовалось восемь раундов, причем сам Маттарелла выступал против идеи переизбрания, но партии в парламенте не смогли предложить альтернативного кандидата. В частности, свою кандидатуру снял экс-премьер Сильвио Берлускони.

Президент Италии избирается на семь лет и исполняет обычно представительскую функцию, выступает гарантом конституции и национального единства. В случае правительственного кризиса он принимает решения о путях выхода из него, включая роспуск парламента и объявление досрочных выборов.

В феврале 2021 года бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги возглавил правительство Италии. Он также рассматривался в качестве кандидата на должность президента. При этом почти все партии изначально поддерживали вариант, при котором Маттарелла остается президентом, а Драги – главой кабмина.



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