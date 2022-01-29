Дима, который не женится – Личное мнение

Дмитрий Шепелев не женится на женщинах, рожающих ему детей.

Наш пострел не узаконил отношения ни с Жанной Фриске, которая так и умерла в положении сожительницы, не зовёт он замуж и Катю — маму второго сына.



Фото: Соцсети

Сорокалетний детина обращается с инстаграмным салатницам с сакраментальным вопросом: «Как вы считаете, обязательно жениться или нет?»

Дальше следуют вязкие откровения Шепелева о том, как он был травмирован своим первым и единственным бракосочетанием.

Вообще, на мой взгляд, штамп в паспорте, если мы говорим про двух взрослых и ответственных людей, вообще ни на что не влияет. Логика «не женится, чтобы в случае чего не платить алименты» ну это совсем не про отношения, разве нет?

Сейчас объясню, почему я так думаю. Я вам раньше не рассказывал в подробностях о том как был женат. Мне было что-то около 20-ти. К тому моменту я встречался с одной девушкой, в общей сложности, наверное, лет семь. Это были мои первые и единственные на тот момент серьёзные отношения. Она не скрывала, что хочет замуж и хочет детей. Я не скрывал, что думаю только о карьере. И в общем, наверное, от отчаяния, она и ее родители не придумали ничего лучше кроме как сказать, что если мы не поженимся, то ее (мою девушку) после окончания университета вышлют по распределению далеко от Минска и свадьба – это, в общем, единственное, что может ее «спасти». Я поверил. Да. Вскоре мы расписались. Формально и сухо, без гостей и фотографов, без свидетелей и без колец, просто пришли, подписали и ушли. До сих пор помню как в ЗАГСе подошвы прилипали к линолеуму, облитому сладким шампанским, отвратительное чувство. Я довольно быстро понял, что произошло на самом деле. Через две недели мне предложили работу в Киеве, я собрал вещи и больше мы никогда не виделись. Такая вот наивная история.

С тех пор я уверен, что отметка в паспорте не имеет ровно никакого значения. После этого в моей жизни были очень счастливые отношения и я твердо знаю, что свадьба не смогла бы сделать их еще лучше.

И да! Мы с Катей обязательно сыграем свадьбу. Но не потому что имеем сомнения. Мы сделаем это, когда будем принадлежать себе чуть больше, чем сейчас.

Ну а вы что думаете? Женитьба, свадьба – это обязательное условие или скучный пережиток прошлого?

Невозможно продраться сквозь эти нудные, эгоцентричные сопли, согласитесь. А теперь представьте, каково с таким жить!

Женщины ему детей рожают, разрывая свои тела в корчах, а он зациклен на том, как его, наивного, вероломно женили в ЗАГСе, где «подошвы прилипали к линолеуму, облитому сладким шампанским».

«Отвратительное чувство», — жалуется Дима, сбежавший от жены в Киев через две недели после свадьбы, и театрально добавляет: «Больше мы никогда не виделись. Такая вот наивная история».

Наивная или всё-таки подлая, самовлюблённая и до ужаса эгоистичная?

Это во-первых.

Во-вторых: женщина, родившая ребёнка, может смело заявлять, что для неё штамп в паспорте не имеет ровным счётом никакого значения.

Вот она может кричать о такой своей позиции на всех углах и не выглядеть при этом безответственной и скользкой. Родила, люблю, но официально оформлять отношения не считаю нужным.

Да, пожалуйста! Женщина на такое мировоззрение имеет полное право. Это она рожала. Это она рвала своё тело на части. Ей — можно не хотеть в ЗАГС.

Когда же жениться не считает нужным мужчина, которому женщина родила детей, он, в моих глазах, — манипулятор и эгоист. По большому счёту, искренне и серьёзно он любит себя, а не женщину, которая рядом.

Отсюда вытекает третье: Катя, так и не ставшая женой Шепелева, уходи. Быстрым шагом и не оглядываясь. Мой тебе добрый совет.

Ничего хорошего тебя в этих отношениях не ждёт, кроме смазливого лица твоего сожителя, которое с каждым годом будет всё менее и менее смазливым.

А вы какой совет дадите Кате?

Готовы жить с мужчиной без похода в ЗАГС? Если да, то как долго?

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