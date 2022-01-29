Представлен ноутбук Xingchen 17 с водяным охлаждением

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29.01.2022, 22:40, Новости дня
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Новую модель ноутбука Xingchen 17 представили в компании Mechanic. Характерная особенность портативного переносного компьютера состоит в наличии водяного охлаждения, что само по себе предоставляет огромный потенциал. В частности, температура снижается до 15 градусов.

По информации разработчика, цена устройства в базовом варианте составит 2045 американских долларов.

Конструкция ноутбука построена вокруг процессора Intel Core i7-12700H, поддерживающего два десятка потоков и содержащего 14 ядер. Максимальная частота поддерживается на уровне 4,7 ГГц. Также представители компании сообщают о наличии внутри видеокарты NVIDIA RTX 3070 Ti. Соотношение оперативной и основной памяти составляет 16/512 Гб. Размер экрана – 17,3 дюйма.



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