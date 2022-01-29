С 25 февраля стартуют продажи новой консоли Steam Deck

Напомним, что игровая консоль Steam Deck является на сегодня одной их самых ожидаемых. Дело в том, что компания Valve обещала ее выпустить еще до конца прошлого года. Однако в ноябре производитель сообщил, что выход нового устройства на рынок задерживается по ряду объективных причин.

Теперь же представители компании официально сообщили о старте продаж 25 февраля текущего года.

Steam Deck относится к классу портативных игровых консолей. Первыми получат ее те пользователи, которые уже оформили предварительный заказ. Производитель пообещал, что каждому из них отправит письма с информацией о том, когда они смогут получить свою приставку. Для того чтобы сделать полную оплату, у покупателей будет по 72 часа.