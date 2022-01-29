 

С 25 февраля стартуют продажи новой консоли Steam Deck

29.01.2022, 22:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Напомним, что игровая консоль Steam Deck является на сегодня одной их самых ожидаемых. Дело в том, что компания Valve обещала ее выпустить еще до конца прошлого года. Однако в ноябре производитель сообщил, что выход нового устройства на рынок задерживается по ряду объективных причин.

Теперь же представители компании официально сообщили о старте продаж 25 февраля текущего года.

Steam Deck относится к классу портативных игровых консолей. Первыми получат ее те пользователи, которые уже оформили предварительный заказ. Производитель пообещал, что каждому из них отправит письма с информацией о том, когда они смогут получить свою приставку. Для того чтобы сделать полную оплату, у покупателей будет по 72 часа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / США потребовали от участников «Северного потока – 2» «убираться немедленно»

25.05 / Стали известны характеристики нового флагманского смартфона от Google

25.08 / Обозреватель Fox News – если бы Байден был республиканцем, демократы уже запустили бы процесс импичмента

20.08 / “Моя земля”. Джамала и Tayanna презентовали дуэтную песню ко Дню Независимости

29.06 / Рост числа новых случаев COVID-19 приводит к восстановлению карантинных мер

21.09 / Deutsche Bank ответил на заявления о «подозрительных транзакциях» российских клиентов

05.09 / Отряд ВСКС помог тушить пожары и ликвидировать их последствия в Ростовской области

16.01 / В Сети появилась информация о прилете Порошенко во Львов

01.10 / У Плющенко и Рудковской родился второй сын

15.10 / Мнения: Чем опасен миф о тюркском мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика