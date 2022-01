Россия перенесла свои военные учения после обращения Ирландии. Рыбаки собирались ловить рыбу в районе маневров

“На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, с просьбой пересмотреть военно-морские учения у берегов Ирландии. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии. Я приветствую этот ответ”, – написал он.

This week I wrote to my counterpart, the Minister of Defence of Russia, to request a reconsideration of naval exercises off the Irish coast. This evening I received a letter confirming the Russian exercises will be relocated outside of Ireland’s EEZ. I welcome this response.

— Simon Coveney (@simoncoveney) January 29, 2022

Информацию также подтвердило в Twitter посольство РФ в Ирландии со ссылкой на посла Юрия Филатова.

Согласно пресс-релизу, учения, которые запланированы на 3-8 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу перенес в качестве “жеста доброй воли” из-за рыбаков.

#Statement by the Ambassador of Russia to Ireland H.E. Yuriy #Filatov pertaining to the planned naval exercises by the Russian #Navy in the Atlantic pic.twitter.com/XCInkgQ5GN

— Russia in Ireland (@Rus_Emb_Ireland) January 29, 2022

Reuters отмечает, что некоторые ирландские рыбаки “в знак протеста” намеревались ловить рыбу там, где россияне собирались проводить маневры.

