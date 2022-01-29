Певица Нюша поделилась рассказом о посещении уникального мусульманского храма: “Под большим впечатлением”

Популярная певица Анна Шурочкина, выступающая под сценическим псевдонимом Нюша, разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой познакомила подписчиков с интересными фактами о посещенной ею мечети шейха Зайда в ОАЭ. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от фолловеров.

Подобно многим звездам шоубиза, Нюша проводит зимний отдых в одной из экзотических стран – её местом отдыха на сей раз стали Объединенные Арабские Эмираты. “Я вчера осталась под большим впечатлением от посещения в Абу-Даби мечети шейха Зайда – первого президента ОАЭ!” – таким слоганом начала свои сопровождающие фотоколлаж откровения исполнительница. Далее она поделилась десятью интересными фактами об упомянутом культовом сооружении: она упомянула о множестве редких и невероятно ценных материалов, составивших убранство храма, пояснила о сроках постройки и обязательных преференциях в ходе его посещения. В частности, внутри мечети одновременно могут находиться 40 тысяч человек, и по этому показателю сооружение даже попало в Книгу Рекордов Гиннеса. Отдельного внимания стоит и тот факт, что данное религиозное сооружение может посещать человек любой веры.

Впрочем, как выяснилось, для дам имеются особые требования. “Обязательное правило мечети – жительница должна быть полностью прикрыта! Даже волосы!” – так озвучила Нюша одно из них. Кроме того, для представительниц прекрасного пола в храме имеются отдельные помещения, не посещаемые мужчинами. К слову, на снимках коллажа красотка запечатлена облаченной в светло-оранжевый хиджаб. В завершение рассказа она поинтересовалась у подписчиков о том, какой из перечисленных ею фактов произвел наибольшее впечатление.



Изображение взято с: [email protected]_nyusha

Фолловеры с интересом восприняли повествование певицы, и часть из них в ответ на призыв хозяйки аккаунта упомянули о заинтересовавших их фактах. Большинство же поклонников предпочли похвалить красоту и позитивный настрой любимицы, а кое-кто из упомянутой категории подписчиков даже подчеркнул особый шарм облаченной в национальную арабскую одежду Нюши. За четверть суток публикация набрала более 80 тысяч “лайков”.