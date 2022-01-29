CNN – «Будет страшно» — американский генерал рассказал, чем обернётся для Украины «российское вторжение»

Возглавляющий Объединённый комитет начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что вторжение на Украину российских войск, сосредоточенных на границах этой страны, обернётся «ужасными» последствиями для густонаселённых городских зон, передаёт CNN. Как подчеркнул ведущий канала, такие заявления Милли звучат на фоне обещаний американского президента Джо Байдена перебросить американские войска в Восточную Европу.

И к нашей рубрике «Вот вам новость»: президент Джо Байден сегодня заявил, что на фоне усугубления напряжённости в отношениях с Россией перебросит американские войска в Восточную Европу.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я в ближайшее время отправлю американские войска в восточноевропейские страны НАТО.

Ой-ой-ой, ну понеслась — а ведь на таком фоне один из высших военных чинов в стране ещё и предупредил, в каком тяжёлом положении окажется гражданское население Украины в случае вторжения России. При этом генерал Марк Милли описал возможный сценарий такими, например, словами, как «ужасно». Давайте послушаем.





ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ, председатель Объединённого комитета начальников штабов США: Учитывая, какого рода силы там размещены — а это и наземные войска, артиллерия, баллистические ракеты, военно-воздушные силы, и все они сконцентрированы вместе, — если всё это обрушится на Украину, ситуация будет серьёзная, очень серьёзная, и результатом станут серьёзные потери. Вы и сами можете представить, какая будет картина в густонаселённых городских зонах, вдоль автомагистралей и так далее. Будет ужасно. Будет страшно.

Да, ребята, всё серьёзно — ведь в последние месяцы на границе с Украиной сосредоточились силы во много десятков тысяч человек. Министр обороны Ллойд Остин, который редко выступает перед журналистами, сегодня всё же вышел к ним вместе с генералом Милли. Вот, что он заявил о том, что нас ждёт.





ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Мы полагаем, что президент Путин ещё не принял окончательного решения о том, что эти силы будут применены против Украины — но такая возможность у него теперь, без всяких сомнений, есть. <…> Однако конфликт нельзя назвать неизбежным. Время и пространство для дипломатического урегулирования ещё есть.

Итак, министр обороны чётко дал понять, что у Путина ещё есть возможность сойти с этого пути.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 января 2022 года.