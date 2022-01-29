 

Мнение: Хорватский агент Кремля

29.01.2022, 22:12, Разное
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Президент Хорватии совсем распоясался и цинично подрывает "европейское единство в поддержу Украины"

Продолжается связанный с Украиной скандал в хорватской политике. Напомним, что сначала президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае обострения ситуации на Украине хорватские солдаты не будут принимать в нем участие, Украина одна из самых коррумпированных стран в мире и ей не место в НАТО.
Далее слово взял премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, поспешивший извиниться перед украинцами.
Теперь же слово снова взял президент Миланович: «Пусть извиняется. Он ведет себя, как украинский агент, а я — как хорватский президент. Это огромная разница».
На вопрос журналиста телеканала RTL, не преувеличивал ли он, когда говорил, что Украина — одна из самых коррумпированных стран, Миланович ответил, что ни в коем случае, так как даже в документах ЕС пишут, что Украина коррумпирована.
«Слава Богу, что есть они, иначе мы были бы худшими», — отметил Миланович, подчеркнув, что ЕС ведет себя по отношению к Украине безответственно, пообещав миллиарды и не дав ничего.

https://ruserbia.com/balkans/prezident-horvatii-slava-bogu-chto-est-ukraina/ – цинк

Продолжает настаивать на "позиции Шенбаха".
Заткнуть его пока никак не получается.

Источник: Colonel Cassad



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