Мнение: Хорватский агент Кремля

Президент Хорватии совсем распоясался и цинично подрывает "европейское единство в поддержу Украины"

Продолжается связанный с Украиной скандал в хорватской политике. Напомним, что сначала президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что в случае обострения ситуации на Украине хорватские солдаты не будут принимать в нем участие, Украина одна из самых коррумпированных стран в мире и ей не место в НАТО.

Далее слово взял премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, поспешивший извиниться перед украинцами.

Теперь же слово снова взял президент Миланович: «Пусть извиняется. Он ведет себя, как украинский агент, а я — как хорватский президент. Это огромная разница».

На вопрос журналиста телеканала RTL, не преувеличивал ли он, когда говорил, что Украина — одна из самых коррумпированных стран, Миланович ответил, что ни в коем случае, так как даже в документах ЕС пишут, что Украина коррумпирована.

«Слава Богу, что есть они, иначе мы были бы худшими», — отметил Миланович, подчеркнув, что ЕС ведет себя по отношению к Украине безответственно, пообещав миллиарды и не дав ничего.

https://ruserbia.com/balkans/prezident-horvatii-slava-bogu-chto-est-ukraina/ – цинк

Продолжает настаивать на "позиции Шенбаха".

Заткнуть его пока никак не получается.

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