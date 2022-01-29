Участковый выстрелил в человека вместо зверя под Тюменью

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29.01.2022, 22:08, Новости дня
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Полицейский ранил человека, когда пристреливал охотничье ружье в лесу под Тюменью, приняв его за дикого зверя, возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД РФ по Тюменской области… установлен участковый уполномоченный одного из территориальных отделов полиции, возможно причастный к причинению вреда здоровью гражданину по неосторожности», – приводит РИА «Новости» сообщение МВД по Тюменской области.

По предварительным данным, вечером 22 января в лесу под Тюменью полицейский пристреливал охотничье оружие, прикрепив для этого доску к дереву. Во время прицеливания он заметил движение в кустах и выстрелил в том направлении, думая, что там находится дикое животное. После этого он услышал крик и, подбежав к кустам, обнаружил раненого мужчину. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас по данному факту проводится проверка, против полицейского возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее председателя Еткульского районного суда в Челябинской области ранили из ружья его коллеги во время охоты.



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